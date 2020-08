FC Transfervrij - centrale verdedigers: ex-Rode Duivel en aardig wat 30-plussers zitten nog zonder club

Elke seizoen zijn er spelers die bij het begin van de competitie nog geen club hebben gevonden en dat zijn er nu meer dan ooit. In deze reeks gaan we per positie kijken naar spelers die vorig jaar aan de slag waren in 1A of 1B en nog geen nieuwe club hebben. Nu is het aan de centrale verdedigers.

Jelle Van Damme Avonturen in de Eredivisie, de MLS, de Bundesliga en de Premier League en heel wat prijzen op zijn palmares: de 36-jarige ex-Rode Duivel (31 caps) heeft al heel wat watertjes doorzwommen, maar om te stoppen met voetballen acht hij zich nog niet klaar. Na een rotjaar bij Lokeren wil hij zijn carrière met een positieve nood beëindigen. Maar wie geeft Van Damme -iemand met meer dan 350 matchen in 1A en 1B op zijn teller- dat contract? Goran Milovic - Yaya Sané Dit duo zag hun contract niet verlengd worden bij KV Oostende. De 31-jarige Senegalees kwam op één seizoen aan 5 optredens bij de Kustboys, maar Milovic (31) was gedurende twee seizoenen wel basisspeler bij KVO. Voorlopig blijft het stil rond het tweetal. Marvin Baudry Na vijf seizoenen aan de Gaverbeek houdt het op voor Marvin Baudry (30) bij Essevee. Hij deemsterde in zijn laatste seizoen wat weg en Dury heeft hem niet langer nodig. Zijn er andere coaches die nog een ervaren centrale verdediger kunnen gebruiken? Jonathan Vervoort Na twee seizoenen bij Dender in de hoogste amateurklasse kwam Vervoort (26) het voorbije seizoen in een divisie hoger uit: bij KSV Roeselare. De ex-speler van Charleroi, Volendam en Anderlecht (alleen in de jeugd) kwam aan 19 matchen in de Proximus League en kreeg geen nieuw contract bij EsVee, net zoals de overgrote meerderheid van de ploeg van vorig seizoen. Niet uit 1A/1B maar wel Belgisch Het is de natte droom van elke eersteklasser om Jan Vertonghen binnen te halen, maar de Rode Duivel lijkt het buitenland te verkiezen boven de JPL. Niels Verburgh is na twee seizoenen einde contract bij Roda JC in de Nederlandse tweede klasse. Matthias Bossaerts zit al sinds het najaar van 2019 zonder club.