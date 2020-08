Kapitein Beerschot weet hoe ze het seizoen moeten doorkomen: "Honderd procent inzet, daar moeten we het van hebben"

Mike Vanhamel had niet zoveel werk in Oostende maandagavond. Maar op de momenten dat hij er moest staan, stond hij er ook. Een goeie doelman, daar kom je al ver mee in 1A. Als kapitein stuurde hij ook constant bij, gaf aanmoedigingen en maakte zich kwaad als het nodig was.

"Voor veel van de jongens was dit hun eerste match op het hoogste niveau", gaf hij aan. "Dat is veel leren en veel aanpassen. We weten dat het niet altijd mooi was, maar we hebben het op een lepe manier toch gedaan. We zitten nog in die flow van de kampioenenmatch. Maar onze verdediging en onze organisatie staan er wel. Honderd procent inzet, daar gaan we het van moeten hebben dit jaar."

Drie gouden punten, want de komende vier weken volgen Club Brugge, Standard, Genk en Charleroi. Allemaal play-off 1-kandidaten. "De redding blijft ons eerste doel en dit zijn natuurlijk heel goeie punten. Maar we mogen niet arrogant worden. Om in 1A mee te draaien zullen we iedere wedstrijd top moeten zijn. We hebben geen vedetten, maar wel een blok. Daar moeten we het mee doen."