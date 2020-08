🎥 Europa League: Inter na goal van Lukaku naar halve finale, Man United pas na verlengingen voorbij Kopenhagen

Maandagavond werden de twee eerste wedstrijden van de kwartfinale in de Europa League afgewerkt. Voor Kopenhagen en Leverkusen betekende dit stadium het einde van hun Europees avontuur. Romelu Lukaku bekert verder met Inter, evenals zijn ex-ploeg Manchester United.

In de wedstrijd tussen Inter Milaan en Bayer Leverkusen vielen alle doelpunten in en rond het eerste kwart van de partij. Barella bracht de Italianen op voorsprong en na 20 minuten maakte Lukaku er 2-0 van. Hij gooide zijn sterke lijf in de strijd, hield de verdediger af en trapte op het juiste moment.

Havertz zorgde ervoor dat de wedstrijd tot de laatste seconde spannend bleef, maar verder dan die 2-1 kwam Leverkusen niet. Inter treft de winnaar van het duel tussen Shakhtar Donetsk en FC Basel in de halve finale.

Inter 2-0 Bayer Leverkusen - The strength and power of Lukaku was too much pic.twitter.com/qR6x3XOB4H — InterYaEuropaLeague (@InterELGoals) August 10, 2020

In de andere tabelhelft trok Manchester United aan het langste eind. In de reguliere speeltijd konden Rashford en co het verschil niet maken, maar dat lukte wel in het begin van de eerste verlenging. Bruno Fernandes scoorde vanop de stip het enige doelpunt in 120 minuten voetbal in Keulen.

In de halve finale treft ManU de winnaar van het duel tussen Sevilla en Wolverhampton.