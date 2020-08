Atalanta en Timothy Castagna kunnen vanavond op heel wat steun rekenen: "Héél Italië staat achter ons"

Vanavond neemt Atalanta het in de Champions League op tegen PSG. Dat wordt dus Timothy Castagne tegen Neymar en co.

Geen Juventus meer in de Champions League, dus blijft enkel Atalanta nog over in de Champions League. De Italiaanse eer valt dus in handen van Timothy Castagne en zijn ploeggenoten. Coach Gasperoni was geschrokken van de uitschakeling van Juventus, maar ziet er ook wel voordelen in.

"Ik had verwacht dat Juventus Lyon zou uitschakelen. Ik vind het jammer dat het hen niet gelukt is. Aan ons om de Italiaanse eer te verdedigen."

"Nu zal wel heel Italië ons steunen, Dat betekent veel voor ons. Het voelt alsof we de nationale ploeg zijn van Italië", aldus Gasperoni.

"Wij zijn nu zo ver gekomen op mentaliteit en enthousiasme. We spelen vanavond voor alle mensen uit Bergamo. Wij willen hen weer doen glimlachen, na zware tijden. We willen bewijzen dat ook teams zonder grote historie in Europa iets moois kunnen bereiken."