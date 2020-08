OFFICIEEL: Beerschot doet zware inspanning om extra spits binnen te halen: snel, krachtig en groot

Beerschot heeft zijn prioriteit beet: een extra spits. De Mannekes haalden Blessing Eleke weg bij FC Luzern. De 1m90 grote aanvaller moet de concurrentie met Marius Noubissi aangaan.

Eleke speelt sinds 2018 voor het Zwitserse Luzern, waar hij 22 keer scoorde en 7 assists uitdeelde in 72 matchen. Hij is wel het profiel van targetman dat Beerschot zocht: groot, krachtig en ook nog snel. Twee jaar geleden hield Anderlecht hem nog in het oog, maar een bod op hem werd toen geweigerd.

De 24-jarige Nigeriaan kon ook met René Weiler naar Al Ahly, maar ging niet in op dat verzoek. Beerschot betaalt een zware transfersom voor hun topprioriteit, een record in de recente geschiedenis. Hij tekende voor drie jaar bij de Ratten. Eleke werd al een paar keer opgeroepen voor de Nigeriaanse nationale ploeg, maar moet zijn officieel debuut nog maken.