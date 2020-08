Gaat PSG andere Rode Duivel halen om Meunier te vervangen?

Woensdagavond trekt de Champions League zich terug op gang met een leuke affiche: Atalanta-PSG. Ook voor landgenoot Timothy Castagne wordt het interessant, aangezien hij interesse heeft van de Franse topclub.

Naar verluidt zouden onder meer Napoli, PSG en enkele Engelse clubs bij Atalanta al gepolst hebben naar de diensten van Timothy Castagne. BIj PSG zou hij hoogstwaarschijnlijk de opvolger moeten worden van Thomas Meunier die naar Dortmund verhuisd is.

Ondanks de derde plaats van Atalanta dit én vorig seizoen, denkt zijn entourage toch dat het verhaal tussen Castagne en de club uit Bergamo geschreven is. "Atalanta heeft zich de voorbije jaren goed ontwikkeld, maar kan op budgettair vlak niet concurreren met de Italiaanse topclubs", klinkt het bij zijn makelaar Zénon Melon. "We denken niet dat hij nog veel stappen kan zetten bij Atalanta dus we moeten alle opties afwegen", is zijn makelaar-schoonvader open.

Eerst Champions League, de rest komt later

Het is waarschijnlijk wachten op de uitschakeling (of winst?) van Atalanta in de Champions League voor er meer duidelijkheid geschept wordt. "Hij heeft aangedrongen dat hij niet wil horen van interesse van andere clubs. Timothy wil zich eerst toeleggen op de eindfase van de Champions League", klinkt het.