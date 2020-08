📷 Supporters van Valencia protesteren en eisen het vertrek van eigenaar Peter Lim

Honderden fans van Valencia verzamelden zich woensdagavond rond het Estadio Mestalla om te protesteren tegen het beleid van de eigenaar.

Peter Lim was al niet populair bij de supporters van de club, maar het recente vertrek van kapitein Daniel Parejo en Francis Coquelin naar rivaal Villarreal heeft voor een serieuze breuk gezorgd met de supporters.

Valencia kent financiële problemen door het coronavirus en moet daarom enkele spelers verkopen, maar het vertrek van twee belangrijke spelers voor een goedkope prijs is niet leuk voor de fans. Ze hebben woensdagavond dan ook laten weten dat ze Peter Lim liever zien vertrekken.

