Aster Vranckx wel geflatteerd door interesse AC Milaan en Manchester City: "Maar ik wil niet te vroeg vertrekken"

In een dubbelinterview met Eleven Sports wordt de jeugdopleiding van KV Mechelen in de verf gezet. De twee exponenten daarvan zijn momenteel Aster Vranckx en Jordi Vanlerberghe.

Aster Vranckx brak vorig seizoen door, terwijl Jordi Vanlerberghe dit seizoen definitief terugkeerde naar KV Mechelen. "Ik ben blij dat ik terug ben, maar ik geloof nog steeds dat ik het in mij heb om die stap te maken. Mensen zullen nu wel denken dat Club Brugge te hoog gegrepen was, maar ik geloof in mezelf."

Tegen Anderlecht zaten er met Jules Van Cleemput, Sofiane Bouzian, Aster Vranckx, Bas Van den Eynde en Jordi Vanlerberghe vijf jeugdproducten in de Mechelse selectie. "Ik denk dat jeugdspelers nu wel langer bij KV Mechelen blijven, als ze zien hoeveel er in de eerste ploeg geraken", zegt Vanlerberghe.

Ook Vranckx brak door vanuit de eigen jeugd en kan al op heel wat interesse rekenen, van onder andere AC Milaan en Manchester City. "Ik wil niet te vroeg vertrekken. Ik wil graag nog heel wat wedstrijden voor KV Mechelen spelen. Veel mensen rondom mij zeggen dat ik daar voorzichtig mee moet zijn."