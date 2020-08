Oh ironie! Afdankertje uit Premier League helpt miljoenenelftal aan eerste halve finale

PSG staat een stapje dichter bij de eindzege in de Champions League, een droom die ze al nastreven sinds ze een steenrijke club zijn. Dit is zelfs de eerste keer dat ze in de halve finale staan sinds de overname. En het was niet een van de wereldsterren die de winning goal maakte.

Diep in de toegevoegde tijd schoof Eric Maxim Choupo-Moting op aangeven van Kylian Mbappé de verlossende treffer tegen de touwen. PSG mag zich voor het eerst in deze eeuw opmaken voor de halve finale van de Champions League. Dat de treffer juist van de voet van Choupo-Moting komt is toch ietwat ironisch. De voorhoede van PSG Icardi-Neymar-Mbappé kostte samen honderden miljoenen euro's, terwijl geen enkele club ooit een cent betaalde om de Kameroener te kopen. En hij is er al 31. Ook PSG betaalde niet voor hem. Het nam hem in 2018 gratis over van Stoke City dat toen net was weggezakt uit de Premier League.