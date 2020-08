18-jarig talent zet kribbel onder eerste profcontract bij KAA Gent

Jossue Dolet is geen onbekend gezicht bij de A-kern van KAA Gent. De 18-jarige vleugelspeler tekende onlangs ook zijn eerste profcontract bij de club waar hij sinds 2018 speelt. Hij ligt nu voor twee seizoenen wast bij de Buffalo's.

Voor hij bij Gent neerstreek, was Dolet actief in de jeugd van KV Mechelen en Antwerp. Hij doorliep ook enkele jeugdreeksen van de nationale ploeg.

Happy to sign my professional contract at this beautiful club @KAAGent 2022📝❤️ More to come 🦁❤️🙏🏿 pic.twitter.com/GwCGxLgOBg