"Iemand met zo'n statistieken is dat geld waard": De miljoenen voor David zijn binnen, maar wat nu voor de Buffalo's?

De kogel is door de kerk: Jonathan David ruilde AA Gent voor een recordbedrag in voor Lille. Of hij zijn geld waard is? Wat er nu met hem zal gebeuren? En wat de Buffalo's nu moeten doen? Vele vragen ...

Jonathan David heeft het transferrecord van Tielemans en co gebroken, met een transfer van minstens 27 miljoen euro - al zal dat door bonussen oplopen tot normaliter 32 miljoen euro. Lees de recordtransfers vanuit de JPL HIER nog eens na. "Als je zoveel goals en assists maakt, dan ben je altijd je geld waard", aldus Gert Verheyen bij Sporza.

“Zijn statistieken zijn ronduit indrukwekkend. Een vraagprijs van 30 miljoen euro? Als scouts David echt aandachtig hebben bestudeerd, beseffen ze ook wel dat hij dat bedrag zonder twijfel waard is", was ook Wim De Coninck al duidelijk in Het Nieuwsblad.

Statistieken

David scoorde volgens Transfermarkt 18 keer in competitie en gaf 8 assists, terwijl hij in Europa ook nog eens vijf goals en twee assists bijtekende. 23 goals, 10 assists: dat is betrokken zijn in 33 Gentse doelpunten in 3260 speelminuten - 1 keer beslissend zijn net onder de 100 minuten is dat dus.

Lille zal er sowieso garen bij spinnen en ook bij Gent hopen ze dat de Noord-Franse club opnieuw op termijn de jonge Canadees met meerwaarde kan doorverkopen, want dan worden de Buffalo's daar ook nog eens beter van door een nieuwe ronde aan de kassa - zoals ook Charleroi rijk is geworden van de doorverkoop van Osimhen aan Napoli.

Sowieso zijn ze bij Lille goed bezig. Op basis van cijfers van Tifosy Insights doet geen enkele ploeg beter qua rendement aan aantal extra punten in functie van de gedane investeringen in de kern en ze houden in de top-5 Leganes, Montpellier, Liverpool en Valencia af.

Ook Jonathan David lijkt er alleen maar beter op te gaan worden: hij mag bij een Franse topclub aan de slag die volgend seizoen de strijd wil aangaan met PSG om wie weet nog eens een andere kampioen te hebben. En dan volgt mogelijk de Champions League, nadat er dit seizoen in de Europa League zal gespeeld worden. Qua loon moet hij zich sowieso al weinig zorgen maken.

En Gent?

Rest de vraag: wat met de Buffalo's? Het ziet er niet naar uit dat er (meteen) een vervanger zal komen voor Jonathan David bij KAA Gent. “Je kan hem gerust onvervangbaar noemen, zijn vertrek kan je niet met één speler opvangen", aldus De Coninck eerder al.

Maar Ivan De Witte ziet het zitten, ook zonder vervanger: "We hebben transfers genoeg gedaan in het tussenseizoen. We zijn in staat om een ploeg te vormen die goed in elkaar zal steken", aldus de voorzitter in Het Nieuwsblad.

En toch: temeer De Bruyn met een kruisbandletsel lange tijd out is, zijn de opties eerder beperkt op de plek van David. Chakvetadze en Bezus zijn de enige overgebleven opties, maar zij bleken in het verleden al wisselvallig.

Tenzij Vadis Odjidja wordt doorgeschoven op het veld? Met Dorsch werd er een extra controlerende middenvelder gehaald die in de ruit van Thorup zeer goed van dienst zou kunnen zijn en ook motor genoeg heeft. De sterkte van David was dat hij ook verdedigend veel werk opknapte en dat kan ook Vadis vanop die plek doen.