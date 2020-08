Italiaanse pers krijgt maar niet genoeg van Atalanta: "Jullie hebben de stad weer hoop gegeven"

Het had niet veel gescheeld of het bescheiden Atalanta had het sterrenensemble van PSG met lege handen naar huis gestuurd. Pas in de absolute slotfase konden Neymar en co de openingstreffer van Mario Pasalic uitwissen.

Het was de allereerste Champions League-campagne ooit voor Atalanta en de Italianen kunnen met opgeheven hoofd weer huiswaarts trekken. Daags nadien zijn de Italiaanse kranten dan ook vol lof over de ploeg van Timothy Castagne. Gazetta dello Sport opent vol ongeloof. "Toch niet zo", opent de Italiaanse krant. "Jullie hadden jullie plek bij de acht beste ploegen van de wereld. Jullie hebben de stad Bergamo weer hoop gegeven." Bergamo werd zwaar getroffen door het coronavirus en de stad zal zich ongetwijfeld optrekken aan de geweldige prestaties van Atalanta. Zowel in de Champions League als in de Serie A was het een echte doelpuntenmachine. Zo was er de 8-4 overwinning tegenover Valencia over twee wedstrijden in de 1/16 finales. Ook Tuttosport schreef lovend over de geweldige prestatie van Atalanta. "222 miljoen keer bedankt", waarmee het knipoogt naar het transferbedrag dat PSG betaalde voor Neymar. De verhoudingen tussen beide ploegen waren dan ook immens. Zo gaf Atalanta sinds 2001 evenveel uit aan spelers dan PSG aan enkel en alleen Neymar en Mbappé.