Refaelov solliciteert naar een plaats naast D'Onofrio: "We hebben nog vier nieuwe spelers nodig om dat te bereiken"

Lior Refaelov wil met Antwerp FC blijven groeien. De Israëliër beseft echter als geen ander dat er dringend een extra kwaliteitsinjectie nodig is om mee te strijden voor de prijzen. Zijn advies mag dan ook vrijblijvend worden opgepikt door Luciano D'Onofrio.

Marc Degryse herhaalde het - het volledige artikel kan je via DEZE LINK nalezen - een weekje geleden al. “Luciano D’Onofrio zal voor een extra injectie moeten aankloppen bij Paul Gheysen als Antwerp FC wil concurreren met Club Brugge en KAA Gent.”

Lior Refaelov is het daar volmondig mee eens. “Ivan Leko wil een ander soort voetbal brengen”, aldus de Israëliër in Het Laatste Nieuws. “Ik ben daar blij om. Al moet ik toegeven win ik liever met lelijk voetbal dan omgekeerd.”

We hebben nog een pak kwaliteit nodig in de ploeg om te voetballen zoals Ivan Leko het wil

“Ik ben van mening dat we nog een pak kwaliteit nodig hebben in de ploeg om een wedstrijd te managen”, besluit Rafa. “En zeker voor de manier waarop Ivan Leko wil voetballen. We hebben zeker nog een spits, een winger, een middenvelder en een verdediger nodig om dat te bereiken.”