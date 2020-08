D'Onofrio is héél openhartig over zijn keuze voor Leko: sportief directeur legt uit waarom hij niet voor Preud'homme koos en... "Ik heb vele uren met Vanhaezebrouck gebabbeld"

Ivan Leko moet Antwerp FC naar (nog meer) prijzen loodsen. Ook de naam van Michel Preud'homme circuleerde in het tussenseizoen op de Bosuil. "En ook met hem hebben we gepraat", komt Luciano D'Onofrio nog met een derde kandidaat op de proppen.

Eerst en vooral Michel Preud’homme. Het was al langer duidelijk dat de Luikenaar zou stoppen als hoofdcoach van Standard. De link met Luciano D’Onofrio was dan ook heel snel gelegd.

“Maar ik wilde niet opnieuw een spanningsveld creëren tussen Antwerp en Standard”, aldus de sportief directeur van de Great Old in Het Laatste Nieuws. “Ik ben gevoeliger geworden voor conflicten met het ouder worden.”

Ook met Hein Vanhaezebrouck zat ik vele uren rond de tafel

Het werd uiteindelijk Ivan Leko, maar… “Ik had twee namen in mijn hoofd. Leko en Hein Vanhaezebrouck. Ik heb met allebei gesproken. Ook met Hein zat ik vele uren rond de tafel. Hij was even plausibel geweest, maar de keuze voor Leko lijk mij op dit moment beter.”