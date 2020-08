Waar blijven de versterkingen bij Club? Edmilson nog een optie? "Het is nu aan het beginnen" en "Niks over gehoord"

Club Brugge heeft vers bloed nodig, menen zowat alle waarnemers. Maar tot nu toe is het op dat vlak bijzonder windstil gebleven in Jan Breydel. Daar gaat echter verandering in komen. "De spelers die we wilden waren nog aan het spelen", aldus Philippe Clement.

Clement maakt zich duidelijk niet ongerust. Club gaat voor straffe transfers en die jongens waren tot voor kort allemaal nog aan de slag in hun competities. "Je kan zelf dingen willen en daar een budget voor opstellen, maar de andere ploeg moet ook akkoord zijn dat hij vertrekt", verklaarde Clement het uitblijven van transfers.

"Het is heel moeilijk geweest omdat de competities nog bezig waren. Die clubs willen hun spelers dan niet laten vertrekken. Maar nu is het aan het beginnen. Je moet ook wel een akkoord vinden met de speler zelf."

Edmilson

De volgende weken kan er dus al iets bijkomen. "Het is voor iedereen een lang seizoen geweest. 12-13 maanden... Je zag bij die clubs ook dat ze even rust wilden voor ze het volgend seizoen beginnen voor te bereiding. Al die factoren zorgen voor vertraging. Maar de club is er mee bezig en ik heb vertrouwen dat die mensen er hard aan werken."

Er was al sprake van Junior Edmilson, maar intussen is het bijzonder stil geworden rond dat dossier. "Eerlijk? Ik heb geen idee. We zullen zien, alles blijft mogelijk. Ik ga niet op bepaalde namen ingaan behalve als ze mij zeggen dat die of die zeker niet of wel komt. Over Edmilson heb ik zoiets nog niet gehoord."