Bart De Wever brengt hulde aan "Feniks" Beerschot: "Je zou ze gek verklaard hebben zeven jaar geleden"

Twee dagen nadat Antwerps burgemeester Bart De Wever hulde bracht aan bekerwinnaar Antwerp passeerde hij langs het Kiel om Beerschot te feliciteren met de promotie naar 1A. ''t Stad' floreert, want voor het eerst sinds 2004 staan er nog eens twee clubs uit de Sinjorenstad in de hoogste afdeling.

"Van kneusje in de topsport voetbal zijn we naar het neusje van de zalm gegaan als stad", zo vatte burgemeester Bart De Wever het samen in zijn speech. En hij focuste niet alleen op de promotie zelf, maar ook op de spectaculaire opgang van de club van eerste provinciale naar eerste klasse.

Hulde aan Marc Steenackers

"Daarvoor breng ik graag hulde aan Marc Steenackers (overleden in 2017, red.). Hij was een van de weinigen die er in 2013 nog in geloofden. Je zou hem en dat selecte groepje haast gek verklaard hebben. Net failliet en weer naar 1A willen gaan. Ze hebben mij destijds stressvolle meetings bezorgd", aldus De Wever.

De promoties volgden elkaar in sneltempo op, maar de laatste horde, die naar 1A, bleek de moeilijkste. "Dit scenario zie je alleen maar in films. Niemand had Beerschot toen een stuiver gegeven om terug te keren naar 1A. Als ze van naam veranderen, zou ik ze een feniks noemen, de vogel die uit de eigen assen verrijst."

De huldiging vond plaats in een leeg Olympisch Stadion. Alle betrokkenen waren van de partij. Spelers, trainers, bestuur en ook de burgemeester en Schepen van Sport Peter Wouters. Iedereen, op een grote afwezige na: de trouwe aanhang.

Heel ambitieus

"Het is een cliché om de fans te bedanken, maar ik ga het toch doen", was voorzitter Francis Vrancken apetrots. "Zij hebben de club een nieuw leven gegeven. Bedankt wat jullie voor ons betekenen."

En de voorzitter sprak ook over de ambities als club in eerste klasse. "Dit, deze promotie, is maar een eerste stap. Een begin. Het verhaal begint pas in 1A. Hier willen we eerst een stabiele club worden om dan verder te groeien", besloot Vrancken.