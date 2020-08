Twee jonge talenten tekenen contract bij Racing Genk

Bij KRC Genk geloven ze in de jeugd. Daarom hebben ze András Nemeth en Mika Godts, twee jonge talenten bij de club, een contract gegeven. Het gaat om een contract voor de komende drie seizoenen.

Voor Mika Godts is het zijn eerste profcontract. Godts is 15 jaar oud en kwam eerder deze zomer over van Anderlecht. Hij is een aanvallende middenvelder en hij heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij de Limburgers.

András Németh heeft zijn tweede contract getekend bij KRC Genk. De aanvaller is 16 jaar oud en het voorbije seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Lommel. Ook hij tekende een contract voor drie seizoenen.