Spelleiding gespreksonderwerp na Moeskroen-KVM: "Mocht KV met 11 eindigen?" vs "Je kunt over veel discussiëren"

Wouter Vrancken heeft zijn troepen tijdig klaar gekregen voor competitiestart. KV Mechelen ging winnen in Moeskroen en heeft vier op zes. Op de trainersbabbel waren enkele scheidsrechterlijke beslissingen het gespreksonderwerp. Vrancken was het niet altijd eens met zijn collega.

Fernando Da Cruz vond niet dat de actie van Onana in zijn eigen zestien meter een strafschop waard was. "Ik heb de beelden gezien. Voor mij is het geen penalty. Junior zet zijn voet tussen de benen van de speler van Mechelen en raakt eerst de bal."

Dan was er nog het feit dat KVM de strafschop tweemaal mocht hernemen, op signaal van de lijnrechter. "Ik ben niet zeker of een assistent in een ander stadion diezelfde beslissing zou nemen. Wie heeft daar de moed voor? Op Moeskroen is het gemakkelijk, maar wat in een ander stadion?"

Dat was niet het enige dat de Moeskroen-trainer dwars zat. "Mocht KV Mechelen wel met elf blijven spelen?" Een verwijzing naar een overtreding van Van Damme in de tweede helft. De middenvelder kreeg hiervoor geel. Vrancken vond dat hij hierop toch moest reageren. "Koffi die met twee voeten vooruit in een sliding gaat, daar kun je ook over discussiëren. Je kunt over veel zaken discussiëren, maar dat doe ik liever niet."

Er was nog wel meer waar beide trainers het oneens over waren. "Gezien onze reactie in de tweede helft verdienen we een gelijkspel", oordeelde Da Cruz. "Onze zege was verdiend, op basis van de kansen moesten we de drie punten mee naar huis nemen", aldus Vrancken. "In het spel hebben we geen enkele kans weggegeven."