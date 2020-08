De komst van Adriano Correia onderstreept de ambities van Eupen: "We kunnen de top-8 viseren"

Woensdagavond maakte KAS Eupen de transfer van Adriano Correia, de ex-speler van Sevilla en Barcelona, bekend. Dat getuigt van ambities bij de Panda's en die steken ze ook niet weg.

De transfer van Adriano Correia naar KAS Eupen was uiteraard een gespreksonderwerp op de persconferentie van de Panda's in de aanloop naar de match tegen Club Brugge. "Eerlijk gezegd was ik ook verrast in het begin. Het gaat om een grote naam in het voetbal die al heel wat trofeeën heeft gewonnen, waaronder de Champions League en het WK voor clubs", legde trainer Benat San José uit.

"Deze transfer toont aan dat er hard gewerkt wordt achter de schermen en dat de club het maximale doet om een competitief elftal op de been te brengen. Eupen is ambitieus en we willen spelers overtuigen om zich bij ons project aan te sluiten", aldus de Spanjaard, die Adriano als links- of rechtsback kan opstellen, maar ook op beide flanken en centraal op het middenveld.

Ook Benoit Poulain was verrast door het transfernieuws. "De club is ambitieus en dat zie je door de spelers die werden gehaald. Het brengt een zekere druk met zich mee die ons zal pushen om meer matchen te winnen. We willen zo hoog mogelijk eindigen. We kunnen de top-8 viseren", besloot de ex-verdediger van Club Brugge en Kortrijk.