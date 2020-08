De Royal Belgian FA heeft de scheidsrechters voor de tweede speeldag van de Jupiler Pro League bekendgemaakt

De scheidsrechters voor dit weekend zijn bekendgemaakt. Zo zal Christof Dierick de wedstrijd van vanavond leiden tussen Moeskroen en KV Mechelen. Erik Lambrechts fluit de wedstrijd Eupen-Club Brugge en Lawrence Visser is de scheidsrechter bij Anderlecht-STVV.

Hieronder vindt u een overzicht van de scheidsrechters die dit weekend zullen fluiten.

