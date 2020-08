Twee betrouwbare pionnen stapje dichter bij hun terugkeer bij KV Mechelen

Twee spelers van KV Mechelen, Yannick Thoelen en Gustav Engvall, kunnen zich na een lange revalidatie stilaan weer opmaken voor het echte werk.

Yannick Thoelen was vorige week de grote verrassing in de wedstrijdselectie van KV Mechelen. De 30-jarige doelman liep begin februari een zware knieblessure op en is sindsdien buiten strijd. Hij was steevast titularis bij Malinwa en was niet tijdig fit voor de seizoensstart, al was de plaats in de wedstrijdkern een flinke opsteker.

Zaterdag kan hij misschien in actie komen in een oefenpot tegen RWDM, meldt Gazet van Antwerpen. Wie volgens de Antwerpse krant zeker in actie zal komen, is Gustav Engvall. De Zweedse spits begon vorig jaar uitstekend aan het seizoen, werd afgeremd door een knieblessure, haalde niet meer hetzelfde niveau en viel dan terug uit met knieproblemen.