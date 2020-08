Storm (in twee keer) matchwinnaar voor KVM: "Togui was eigenlijk niet aangeduid"

Het gespreksonderwerp na Moeskroen-KV Mechelen was natuurlijk de drievoudige penalty voor KV Mechelen. Na Togui mocht Nikola Storm het twee keer proberen. Derde keer goeie keer...

Wel vreemd dat Togui die bal eerst mocht schieten. "Eigenlijk zijn Schoofs, Hairemans en ik aangeduid", gaf Storm toe na de match. "Maar ik miste er vorig jaar eentje en William vroeg of hij mocht trappen. Misschien had ik die bal zelf moeten opeisen, maar het is nu zo."

"Togui wou de tweede keer trouwens weer trappen, maar toen heeft de coach ingegrepen. Ik mis en dan wordt de derde penalty een mentaal spel. De keeper kan er nog een beetje aan, maar gelukkig ging de bal binnen."

Voor Storm een deugdoende matchwinner. "Ik moest antwoorden na mijn mindere prestatie tegen Anderlecht vorige week. Ik denk ook dat we de drie punten verdienen. Ze missen op het einde nog een grote kans, maar over de hele wedstrijd gezien waren wij wel de betere ploeg."