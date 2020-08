📷 Supporters Charleroi slagen er toch in om te vieren met de spelers

In Charleroi was het van voor de match al héél duidelijk dat er heel wat supporters rond het stadion dwaalden. Er werden rookbommen, voetzoekers en vuurwerk afgestoken. Na de match hadden ze nog genoeg bengaals vuur over om - vanop afstand - te vieren met de spelers.

De spelers gingen na de match de aanwezige supporters groeten. Die werden niet weggestuurd door de politie omdat ze het slim aanpakten. Ze respecteerden de social distancing-regels en bleven in kleine groepjes. Of dat vuurwerk en die bommetjes mochten, is weer een andere vraag.