Hein Vanhaezebrouck ziet twee zaken waardoor Bayern München zich topfavoriet mag noemen voor CL: "Op dat vlak zijn ze beter dan de concurrentie"

Bayern München was al topfavoriet om de Champions League te winnen en na de demonstratie tegen Barcelona is er niemand die nog aan die favorietenstatus twijfelt.

Zeker Hein Vanhaezebrouck niet. De analist was co-commentator tijdens de uitzending op VIER en hij was laaiend enthousiast over de Duitse Rekordmeister. "Conditioneel zijn ze fenomenaal. Op dat vlak doet geen enkele club beter in deze Champions League", was hij onder de indruk.

En toen hij naar de namen op de bank keek zag de ex-trainer van Gent en Kortrijk nog iets opvallend. "De kwaliteit blijft ongewijzigd na de vervangingen. Ze heb vier, vijf spelers die ze kunnen inbrengen zonder aan kwaliteit in te boeten. Süle en Boateng zijn even goed. En Coman (ingevallen voor Perisic, nvdr.) is een topaanvaller", besloot Vanhaezebrouck.