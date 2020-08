Laurent Depoitre klaar voor confrontatie met KV Kortrijk: "Revanche nemen voor verlies tegen STVV"

Laurent Depoitre en AA Gent verloren verrassend van Sint-Truiden op de openingsspeeldag en coach Jes Thorup was achteraf niet mals voor zijn ploeg.

Depoitre wil dan ook een reactie zien van zijn ploeggenoten. "We willen revanche nemen voor de wedstrijd tegen STVV. We speelden een erg flauwe wedstrijd en we waren niet goed genoeg. We willen vandaag onze ware aard tonen."

"Spijtig genoeg zal het zonder supporters zijn, maar ze zullen ons steunen van thuis uit. En zoals ik al zei, we zijn heel erg gemotiveerd om onze eerste drie punten van het seizoen te pakken."