Marc Brys over de penaltyfase tijdens KRC Genk - OH Leuven: "Gek dat de VAR er niet in tussenkwam"

OH Leuven is er in geslaagd om namiddag een punt te pakken op het veld van KRC Genk. Er zat op het einde van de wedstrijd misschien zelfs meer in, maar de VAR kwam niet tussen in een penaltyfase waarbij Maehle doorging op Myny.

Marc Brys had een duidelijke mening over de penaltyfase. "Ik probeer altijd zeer voorzichtig te zijn met voorbarige conclusies. Je kan pas oordelen als je de beelden hebt teruggezien. Vanop afstand leek het een penaltyfase en de beelden achteraf laten duidelijk zien dat Maehle voor de man gaat en niet voor de bal." "Het is een penaltyfase tout cours en het is gek dat de VAR, die al twee keer was tussengekomen, hier niet tussenkwam. Scheidsrechters hebben ook recht op fouten, maar voor ons is het pijnlijk", aldus Brys op de persconferentie na de wedstrijd. Door Sander Di Monaco