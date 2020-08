Ondanks 4 op 6 nood aan meer concurrentie bij KVM? "Vranckx ook mindere match gunnen" en "Plekken niet ingevuld"

KV Mechelen is prima aan de competitie begonnen met een 4 op 6 tegen Anderlecht en Moeskroen. Wouter Vrancken begon ook in beide wedstrijden met dezelfde basiself. De vraag is natuurlijk steeds hoe vaak dat nog kan in de loop van het hele seizoen.

Om een kern te hebben die in de breedte sterk genoeg is om opnieuw mee te dingen naar een stekje in de subtop, mag er misschien nog wel wat bij. Nikola Storm kan zich in die redenering ook wel vinden. "Er zijn een paar spelers vertrokken op bepaalde posities en die plekken zijn nog niet ingevuld. Onder andere op de flanken, met Tainmont die weg is."

Vorig seizoen startte Storm als een raket, maar kon KV hem ook wat laten rusten als vermoeidheid de kop op stak. Bij gebrek aan een gelijkwaardig alternatief op zijn plek kijken ze in Mechelen nadrukkelijk naar hem om het verschil te maken. "Er worden dan bepaalde dingen gezegd. Concurrentie voor een groep is altijd goed. Als de plaatsjes duurder zijn, houdt dat iedereen scherp."

Anderzijds: Storm was zonder vers bloed nu al ontgoocheld toen hij gewisseld werd op Le Cannonier. "Ja, ik was teleurgesteld, want ik ben iemand die altijd zou willen spelen. Het was ongeveer de 80ste minuut. Je weet dat er op het einde altijd openingen komen. Het had leuk geweest als ik had kunnen blijven staan, maar als je twee à drie minuten op de bank zit, is die teleurstelling alweer over. De trainer begrijpt dat ook van mij."

Met nog enkele aanwinsten erbij zou Vrancken ook een mindere prestatie van één van zijn titularissen beter kunnen opvangen Het voorbije weekend zat bijvoorbeeld Aster Vranckx niet lekker in de wedstrijd. De jonge middenvelder werd dan ook al vroeg vervangen.

Vranckx is nog altijd maar zeventien, hé

"Hij had een beetje last, maar de wissel kwam niet door de blessure. Het was een tactische wissel. Hij is nog maar zeventien, hé. Mensen vergeten dat wel eens. Ik hoop dat men het hem nog wel gaat gunnen om eens een mindere match te spelen." De Mechelse bank toonde wel al dat het het verschil kan maken, met de goals van De Camargo en Vanlerberghe RSCA. Die bank verder aansterken kan echter nooit kwaad.