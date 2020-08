Sterkhouder STVV mogelijk paar maanden uit roulatie na match tegen Anderlecht

Brute pech voor STVV. In de wedstrijd tegen Anderlecht ging Steve De Ridder zwaar tegen de vlakte en de kapitein is vermoedelijk een tijdje out.

De Ridder ging in een duel tegen de grond en belandde op zijn schouder. Hij wist meteen dat er iets niet juist was en wandelde kordaat naar de kant terwijl hij om zijn vervanging vroeg. Achteraf bleek dat de middenvelder waarschijnlijk een schouderbeenbreuk opgelopen heeft. Hij werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gevoerd om scans te laten nemen, maar vermoedelijk is hij een kleine twee maand buiten strijd.