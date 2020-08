Wie gaat naar finale Europa League en scoort Romelu Lukaku opnieuw? Twee dagen bol van de spanning!

Wie haalt de finale van de Europa League? Dat is de komende twee dagen dé hamvraag. Want het zal opnieuw kletteren en knetteren, zoveel is duidelijk. En ook u kan er uw voordeel mee doen.

Op zondagavond staat met Manchester United - Sevilla meteen een topduel op het programma, maandag is er met Internazionale - Shakhtar Donetsk nog een duel om toch wel duimen en vingers van af te likken richting de finale.

United had het in zijn kwartfinale tegen Kopenhagen niet onder de markt en won met het kleinste verschil, Sevilla won met hetzelfde resultaat van Wolverhampton Wanderers. Bruno Fernandes was al meermaals de redder van de Engelsen en is met zeven doelpunten ook topschutter van de EL.

Lukaku aan het kanon?

Romelu Lukaku staat op vier in vier wedstrijden, maar hij scoorde daarvoor ook al in de Champions League voor Internazionale uiteraard. Het zal dus nog maar de vraag zijn of hij ook op maandag de netten kan doen trillen en zo zijn record nog wat scherper kan stellen.

Twee heerlijke duels worden het sowieso. Vooraf werd een droomfinale tussen Manchester United en Internazionale min of meer vooropgesteld, ook nu blijven ze voor hun halve finales favoriet. Kan er iemand profiteren/stunten? Doe er je voordeel mee via BetFIRST!