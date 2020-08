Anderlecht-youngster tekent voor hattrick in laatste wedstrijd waar Frank Vercauteren op de bank zat

De B-kern en Anderlecht-spelers die de recente weken niet al te veel aan de bak kwamen werkten op maandagmiddag een oefenwedstrijd af tegen OH Leuven. Paars-wit haalde het makkelijk en twee spelers lieten zich opmerken.

Antoine Colassin lijkt vooralsnog Landry Dimata in de pikorde van de spitsen voor zich te moeten dulden, maar het zou Dimata wel eens heet onder de voeten kunnen worden want Collasin liet een hattrick noteren.

Ook Percy Tau, zondag nog goed voor een prachtige goal tegen STVV, was opnieuw trefzeker. Voor de B-spelers was het de ideale gelegenheid om zich in de kijker te spelen van nieuwbakken hoofdcoach Vincent Kompany. Voor Frank Vercauteren was het de laatste keer dat hij samen met Kompany op de bank plaatsnam.