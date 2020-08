Voetbalpensioen Kompany beroert de Rode Duivels, de Belgische voetbalwereld en ver daarbuiten: "Er zal nooit meer iemand zijn zoals hem" en "Je effende het pad voor zo velen van ons"

Vincent Kompany wordt per direct de nieuwe hoofdcoach van Anderlecht. Dat betekent ook dat we afscheid moeten nemen van de speler Kompany. De verdediger zette Anderlecht en België op de wereldkaart. Overal waar hij kwam liet hij door zijn klasse op en naast het veld een onuitwisbare indruk achter.

De reacties in de Belgische en internationale sportwereld spreken dan ook boekdelen. Hieronder volgt een bloemlezing. Van zijn teammaat Romelu Lukaku bij de Rode Duivels tot zijn ex-club Manchester City waar hij een mythische status heeft opgebouwd.

You paved the way for so many of us! I’ll miss you brother💜🤍 good luck ✊🏿@VincentKompany #VinceTheGreat pic.twitter.com/vSAHDmpdYA — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) August 17, 2020

Équipiers parfois, adversaires d’autres fois, on souhaite une bonne retraite pour le prince Vincent Kompany 🤲 pic.twitter.com/mzN2nb3LKF — Eden Hazard 🇧🇪 (@HazardTouch_) August 17, 2020