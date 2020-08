Vandenbempt: "Kompany is ongelooflijk gemotiveerd, als coach zal hij nu wellicht een paar miljoen minder verdienen"

Vincent Kompany waagt een sprong in het diepe en wordt met slechts één jaar ervaring als assistent van Vercauteren nu meteen T1 bij Anderlecht. Een gewaagde, maar onvermijdelijke keuze, volgens Peter Vandenbempt.

"Met een onervaren coach als Vincent Kompany schuwt Anderlecht het risico niet", zegt de commentator bij Sporza. "Vorig seizoen heeft hij geen grote indruk gemaakt als speler-trainer. Het is pas beter beginnen lopen toen Frank Vercauteren insprong."

Maar ook zonder Vercauteren koestert paars-wit nog steeds de nodige ambities: "Kompany mag zijn aura en zijn status hebben, hij zal onder druk staan. Voor Anderlecht is een plaats in de top 4 het minimum in de competitie."

Kompany realiseert met het T1-schap bij de club van zijn hart een kinderdroom: "Maar goed, Kompany is ongelooflijk gemotiveerd. Hij levert niet voor niets zwaar in. Zijn spelerscontract is ontbonden, als coach zal hij nu wellicht een paar miljoen minder verdienen."