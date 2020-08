Vandenbempt weet waarom Gent niet lang mag talmen met beslissing over Thorup

Na een 0 op 6 en amper twee wedstrijden ver in het nieuwe seizoen zit Gent-coach Jesse Thorup al op de wip. Volgens Peter Vandenbempt is er een reden dat Ivan De Witte en Michel Louwagie nu al spelen met het idee om hun Deense T1 op de keien te zetten.

"Het kan zijn dat ze de knoop doorhakken, omdat straks die levensbelangrijke kwalificatiewedstrijden in de Champions League volgen", zegt Vandenbempt bij Sporza. En dus grijpen Louwagie en De Witte beter vroeg dan laat in.

"Als je dan toch een nieuwe trainer wil, kan je die beter al enkele weken laten inwerken. Zelfs komende zaterdag tegen Antwerp. De kans dat Thorup volgend weekend AA Gent nog coacht, lijkt me bijgevolg redelijk klein."

Geen eensgezindheid

Al zal de clubleiding natuurlijk ook niet over één nacht ijs gaan gezien het krediet dat Thorup heeft opgebouwd vorig seizoen. "De twijfel is gezaaid na de dramatische bekerfinale tegen KV Mechelen van een jaar eerder. En dus zullen Ivan De Witte en Michel Louwagie nu misschien een informatieronde houden zoals dat heet. Er is ook geen eensgezindheid meer, er heerst verdeeldheid in Gent over de trainer."