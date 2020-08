Icoon Baseggio niet verrast door nieuws Kompany en Vercauteren: "Ik miste respect richting Franky" en "Nu moet Kompany top vier halen of hij heeft gefaald"

De Belgische voetbalwereld werd maandagochtend voor de zoveelste keer opgeschrikt door Anderlecht. Qua bom viel deze proportioneel wel te vergelijken met die van Hiroshima. Vincent Kompany stopt als voetballer, wordt hoofdcoach van Anderlecht en Vercauteren vliegt. Walter Baseggio begrijpt het niet.

We belden Baseggio vijf minuten nadat het nieuws bekend werd. Zijn eerste reactie? "Aiaiaiaiai!" De voormalige middenvelder van paars-wit zat in de auto en had nog niets gehoord. "Meen je dat? Wanneer gaat het daar nu eens kalm worden? Elke week gebeuren er zaken die de club op zijn kop zetten. Er is te veel verandering. Er moet stabiliteit komen. Je kan niet elke twee maanden vanaf nul beginnen."

Dat Kompany en Vercauteren niet meer op dezelfde lijn zaten, is wel geen verrassing voor Baseggio. "Ik ken hen alle twee heel goed. Franky zijn karakter kennende heeft hij niet aanvaard wat er de laatste weken gebeurde. Er waren toch wel redelijk wat problemen tussen hem en Kompany. Het moet voor hem niet gemakkelijk geweest zijn om dat te aanvaarden."

Baseggio vindt het niet meteen de juiste keuze om Kompany zonder Vercauteren aan het hoofd van de ploeg te zetten. "Vincent is een jonge trainer. Hij heeft ervaring naast zich nodig. Het was goed dat hij Frankie had om te leren, want hij heeft tonnen ervaring. Ik vind dat er een gebrek aan respect was voor Vercauteren. Er is maar één de baas. Als je vanaf het begin hebt afgesproken dat er zo gewerkt gaat worden, ok. Maar er kan toch niemand zich komen moeien in je ploegopstellingen? Respect moet er zijn."

Dat Kompany stopt met voetballen is weer een andere zaak. "Ik heb altijd gezegd dat Kompany niet naar Anderlecht kon komen als speler én als coach. Hij zal weten dat zijn lichaam het niet meer aankan. Dat we hem gaan missen op het EK? Ja, maar dat was te verwachten. Roberto Martinez heeft intussen ook al een andere defensie gesmeed."

Nu wordt het afwachten of de resultaten gaan volgen met Kompany aan het roer. "Ik hoop voor de supporters dat het goed komt. Met het materiaal dat hij ter beschikking heeft moet hij normaal gezien makkelijk bij de eerste vier terechtkomen. Hij heeft er de spelers voor. Als hij daar niet ingeraakt, heeft hij gefaald."