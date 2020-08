OFFICIEEL: Daar rolt de volgende kop al! Na Setién en staf ontslaat Barcelona de volgende cruciale pion

Gisteren kreeg Quique Setién zijn C4, vandaag volgt Eric Abidal. Het ontslag van de sportief directeur komt allerminst als een verrassing.

Abidal lag dit seizoen al in de clinch met enkele spelers van Barça. Bovendien slaagde hij er nooit in om de kern te versterken.

Agreement for the ending of Éric Abidal's contract