Gaan we naar een finale PSG - Bayern of komt er een nieuwe stunt van formaat?

Terwijl de voorrondes van het nieuwe seizoen in de Champions League al begonnen zijn, zijn er de komende dagen ook nog enkele pittige duels in de halve finales. Wie gaat naar de finale?

In de Europa League kennen we de finalisten al, in de Champions League komen we dat op dinsdag en woensdag ook te weten. Wat we nu al zeker zijn: er zal voor het eerst sinds mensenheugnis geen ploeg uit Engeland, Italië of Spanje in de finale zitten.

Barcelona, Manchester City, Atlético Madrid en Atalanta werden uitgeschakeld, onder meer Real Madrid, Juventus en Liverpool lagen er al langer uit. En dus krijgen we met PSG, Lyon, Bayern of Leipzig sowieso een Franse of een Duitse eindwinnaar.

Franse of Duitse finale?

De finale zou een Duitse finale kunnen worden, maar evengoed een Franse. PSG raakte pas in allerijl in de finale na een heuse comeback tegen Atalanta, tegen Leipzig lijken ze opnieuw de favoriet. Maar: Leipzig deed het prima tegen Atlético Madrid en is niet van plan zich naar de slachtbank te voeren.

Dat wil ook Lyon niet doen, na de stunt tegen Manchester City. De Fransen willen een blamage zoals Barcelona tegen de Duitsers (2-8!) absoluut voorkomen. Als we kijken naar de noteringen op BetFIRST dan is een finale tussen PSG en Bayern de grootste kanshebber, maar de underdogs zijn zeker niet uit te vlakken.

