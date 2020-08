Mechels huiswerk is klaar na komst polyvalente aanvaller: "Hij kan samen met Engvall spelen"

Het Mechels huiswerk is klaar nu ook Kerim Mrabti heeft toegezegd om voor KV te komen spelen. Wouter Vrancken kreeg meer aanvallende opties.

Mrabti was het laatste puzzelstukje dat ze zochten in Mechelen. “Hij kan achter de spits spelen, maar ook op beide flanken", aldus bestuurslid Gert Van Dyck in GvA. "Hij is een optie op meerdere posities en kan ons in staat stellen om ook met een ander systeem te voetballen."

"Het is aan de coach om te beslissen hoe hij het best rendeert. Hij kan op de positie van Engvall spelen, maar bij Djurgarden hebben ze ­getoond dat ze ook samen kunnen spelen. Ze hebben daar blijkbaar al veel assists aan elkaar gegeven.”

Mechelen deed dus zijn laatste transfer en denkt versterkt te zijn ten opzichte van vorig seizoen.