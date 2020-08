OFFICIEEL: Eupen stunt voor de tweede keer met komst van Victor Vazquez

Na Adriano Correia heeft Eupen voor de tweede keer gestunt op de tranfermarkt. Victor Vazquez komt over van Umm-Salal.

De 33-jarige Spanjaard maakte jarenlang het mooie weer bij Club Brugge. In 173 wedstrijden maakte hij 25 doelpunten en gaf hij 50 assists. Hij won er ook een keer de titel en de beker.

Nadien koos Vazquez voor enkele lucratievere transfers. Eerst bij het Mexicaanse Veracruz, nadien nog bij Toronto, Al Arabi en Umm-Salal.

Nu keert Vazquez terug naar de Jupiler Pro League, waar hij voor KAS Eupen zal gaan spelen. Vazquez komt transfervrij over.

Sportief directeur Jordi Condom was alvast laaiend enthousiast over de nieuwste aanwint van zijn club. "Vazquez is een speler met heel wat internationale ervaring. Hij zal ons aanvallend heel wat bijbrengen. Daarnaast kent hij de Belgische competitie als geen ander van in zijn tijd bij Club Brugge."