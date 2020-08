Jacobs ziet dat Lukaku zijn speelstijl heeft aangepast: "Dat doet hij niet meer"

Een doelpuntenmachine als nooit ter voren. Romelu Lukaku heeft zijn eerste seizoen in Italië niet gemist. Met 33 doelpunten deed hij nooit beter. Een verrassing toch voor zijn ex-coach Ariël Jacobs.

Die had het niet verwacht. Al heeft hij Lukaku wel matuurder zien worden en een element aan zijn spel zien toevoegen. "Wat me ook opviel dit seizoen: vroeger bleef hij staan als de middenvelder met de bal opkwam. Dan wees hij in zijn typische pose naar zijn voeten om te zeggen van: Geef die bal maar hier, ik zal er wel iets mee doen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Lukaku scoort weer dankzij zijn grootste kwaliteiten. "Nu draait hij zich in zulke fases om en zoekt hij de diepte op. Zo kan hij zijn kracht, snelheid en efficiëntie in de box optimaal gebruiken.”