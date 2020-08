Kompany is gewaarschuwd: "Zelfs voor hem is dat geen garantie. Er zullen vraagtekens geplaatst worden"

Vincent Kompany debuteert zondag tegen Royal Excel Mouscron als T1 van RSC Anderlecht. Marc Degryse gelooft dat de komende maanden cruciaal zullen zijn.

Vincent Kompany tekende een contract voor vier seizoenen als T1 van RSC Anderlecht. “Maar dat is de theorie”, steekt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws een waarschuwend vingertje op. “Zelfs voor Kompany is dat geen garantie.”

“Hij moét met Anderlecht bij de eerste vier geraken om de titelplay-offs te spelen. In het andere geval zullen er al meteen vraagtekens worden geplaatst en volgen er drie héél zware jaren voor hem.”

Al is het bewonderenswaardig dat Vincent Kompany zijn nek wil uitsteken

“Bovendien was Wouter Vandenhaute Vercauteren-gezind”, besluit Degryse. “Ook dat zorgt voor extra druk. Ik geloof in de kwaliteiten van Kompany op lange termijn, maar het eerste seizoen zal het moeilijkste zijn. Al is het bewonderenswaardig dat hij zijn nek wil uitsteken.”