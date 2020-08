Montanier ziet in zichzelf een (groot) deel van Michel Preud'homme: "Dat is de ambitie van Standard"

Philippe Montanier is de man die het werk van Michel Preud'homme moet afmaken bij Standard. De Franse coach heeft alvast gemerkt dat hij een pak gemeen heeft met zijn voorganger.

“Ik heb mijn eigen persoonlijkheid en mijn eigen filosofie”, vertelt Philippe Montanier in een kennismaking met Eleven Sports. “Maar ik heb voor mijn komst lang en veel gebabbeld met Michel Preud’homme. We hebben allebei gemerkt dat we veel gemeen hebben.”

Die gesprekken waren overigens een teken voor Preud’homme om met een gerust gemoed een stap terug te zetten. “Uiteindelijk zullen de fans moeten oordelen hoe ik het doe als zijn opvolger. Het is alvast mijn doel om hen blij te maken.”

Een andere coach, maar wel bijna eenzelfde elftal. “Ik wil voortbouwen. We hebben al een stevige defensieve organisatie. Maar uiteindelijk draait het om efficiëntie. Dat geldt overigens voor alle ploegen.”

“Het is de ambitie van Standard om de play-offs te halen”, besluit Montanier. “Het is haalbaar, maar het zal zeker niet gemakkelijk zijn. In mijn ogen zijn er zeven of acht kanshebbers om bij de eerste vier te eindigen.”