Voormalig assistent heeft geen goed woord meer voor Dury over: "Het werd meer en meer een schrikbewind"

Er is een duchtige dooreenschudding van de technische staf van Zulte Waregem gebeurd de laatste maanden. Eén van de slachtoffers werd Eddy Van den Berghe, jaar en dag assistent van Francky Dury. Die heeft nu niet veel goeds meer te vertellen over de T1.

Van den Berghe kreeg te horen dat hij omwille van economische redenen weg moest nadat er met Simons en De fauw twee nieuwe assistenten werden aangesteld. De relatie tussen Van den Berghe en Dury bekoelde ook na een artikel in S/V Magazine dat er binnen de club twijfel was over Dury.

"Bij die reportage ben ik echter nooit betrokken geweest", zegt Van den Berghe nu in het magazine. "Toch heb ik ook erna altijd geprobeerd mijn mening te geven, want wat heeft een coach aan een jaknikker? Raad die hij negeerde – ‘Ik wil geen discussie!’, snauwde hij vaak – of niet apprecieerde."

De sfeer werd meer en meer verziekt. "De laatste maanden werd het meer en meer een schrikbewind. Ik kon amper nog iets goeds doen. Zoals na de theorie voor de bekermatch tegen STVV toen hij mij heeft uitgekafferd vanwege een kleine hapering in de power-pointpresentatie. Dat was er echt over."