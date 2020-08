Met Waasland-Beveren helft eersteklassers in buitenlandse handen? "Er zijn vijf valabele overnemers"

Nog even en na 1B is ook de helft van 1A in buitenlandse handen. Waasland-Beveren - de ploeg met het kleinste budget - laat weten dat ze een aandeelhoudersvergadering achter de rug hebben waarop de overname van de club besproken werd.

Waasland-Beveren wil de club voor om en bij de 9 miljoen euro verkopen. Daar kan over onderhandeld worden. Ook zijn er scenario's waarin Dirk Huyck voorzitter blijft en er 80 procent van de aandelen verkocht wordt.

"Deze avond vond een aandeelhoudersvergadering plaats op de Freethiel. Er waait een nieuwe wind in Beveren, dat is al even duidelijk. De club kiest er dan ook voor om heel open te communiceren naar haar dierbare supporters en sponsors. De algemene vergadering van deze avond was er één die al even gepland stond. Niet om een overname af te ronden, wel om even een stand van zaken mee te geven aan de aandeelhouders", klinkt het in een communiqué.

Ze gaan op de Freethiel wel niet over één nacht ijs. De overnemer moet solvabel zijn en moet kunnen aantonen waar het zijn geld vandaan haalt. "De club werkt achter de schermen keihard verder om de ploeg sportief op niveau te krijgen. Bovendien zijn er ook gesprekken met verschillende partners om de club beter te maken. Het is al eerder gezegd: de club staat duidelijk open voor investeerders, maar énkel als het de club beter maakt. De Raad van Bestuur heeft verschillende gesprekken gevoerd en er zijn een vijftal valabele kandidaten weerhouden. De club zal nu rustig de tijd nemen om alle dossiers naar waarde in te schatten en als aandeelhouder de juiste beslissing te nemen.