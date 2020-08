BREAKING: Jess Thorup ontslagen

Na een teleurstellende seizoensstart is Jess Thorup aan de deur gezet bij AA Gent. Dat heeft de club vandaag bekendgemaakt.

Geen Jess Thorup meer bij AA Gent. De Deense coach wordt na twee speeldagen al ontslagen. Gent wist nog geen enkel punt te pakken dit seizoen en daar betaalt Thorup het gelag voor.

Thorup was sinds oktober 2018 coach bij Gent en bereikte in zijn eerste seizoen meteen de bekerfinale. Die werd verrassend genoeg verloren door Gent tegen KV Mechelen. Afgelopen seizoen bereikte hij de tweede plek met AA Gent, maar die goede prestaties kregen geen vervolg in het nieuwe seizoen.

Nochtans was AA Gent dé grote uitdager van Club Brugge dit seizoen, maar het vertrek van Jonathan David liet een grotere leemte achter dan verwacht. Zonder de Canadees werd het al veel moeilijker om aan kansen te komen tegen Sint-Truiden en KV Kortrijk.

Laszlo Boloni wordt ondertussen door Het Nieuwsblad al genoemd als opvolger. De ontslagen coach van Antwerp zou deze namiddag al voorgesteld worden.