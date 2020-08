De Witte over keuze voor Bölöni en ontslag Thorup: "Ik wil hem al jaren" en "Ik wil niet over het verleden spreken"

AA Gent hakte donderdag de knoop helemaal door: Jess Thorup werd vervangen door Laszlo Bölöni. De 67-jarige Roemeen kreeg een contract voor twee jaar. Dat maakte meteen een storm aan kritiek los bij de supporters. Voorzitter Ivan De Witte gaf in de namiddag meer tekst en uitleg.

Over het ontslag van Jess Thorup wou hij niet veel meer kwijt. "We hebben deze persconferentie niet belegd om veel over het verleden te praten. Het is een beslissing die vorige week na de match werd genomen. Die beslissing was ook al een tijdje aan het rijpen. Maar veel van die dingen zijn interne keuken en daar zullen ze ook blijven."

"Diegenen die mij en Michel (Louwagie) kennen, weten dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan. De eerste contacten met Laszlo dateren van dinsdagmiddag. Dus al de rest is zever. De gemakkelijke beslissingen zijn de evidente. De meeste moeilijke beslissingen zijn niet evident, maar ik heb ze genomen. Na rijp beraad. We willen Jess Thorup dan ook bedanken."

Ik wil hem al jaren, in 2013 al met hem samengezeten

De kritiek die er kwam, vloeit vooral voort uit het feit dat Bölöni bij Antwerp vooral vanuit de organisatie speelde. "Een stijlbreuk? Wij willen mooi voetbal associëren met resultaten en in voetbal zijn resultaten nog altijd het belangrijkste. Laszlo werkt overal met de middelen die hij heeft. Iedereen vergeet blijkbaar dat hij bij Standard wel mooi, attractief voetbal bracht."

De Witte wou hem trouwens al jaren. In 2013 waren er al contacten en zat hij samen met zijn vrouw bij Bölöni voor een lang gesprek. "Ik wil hem al langer ja. Wat me dan zo aansprak? Zijn expertise. Zijn kennis van het voetbal zelf. Hij heeft inzicht en dat heeft me altijd aangesproken."