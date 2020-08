Georges Leekens vindt ontslag Jess Thorup jammere zaak, maar ziet in Laszlo Bölöni de geknipte opvolger

Georges Leekens was zelf drie jaren actief bij AA Gent en heeft nog steeds een goede verstandhouding met de club. Ook de oud-bondscoach kreeg vanmorgen te horen dat AA Gent Jess Thorup op straat had gezet en Laszlo Bölöni zou aanstellen als opvolger.

Leekens ziet het niet graag gebeuren, een trainer die op straat wordt gezet. "Het is toch wel een jammere zaak. Ik denk dat Thorup bij Gent wel enkele mooie prestaties heeft neergezet. Hij heeft natuurlijk wat pech gehad dat hij die bekerfinale niet wist te winnen, maar hij pastte wel binnen de identiteit van de club."

Amper twee speeldagen ver en AA Gent hakt al meteen een belangrijke knoop door. De vraag is of Gent dan wel niet te overhaast gehandeld heeft. "Dat is het voetbal tegenwoordig. Resultaten zijn allesbepalend. Een paar slechte resultaten kunnen al meteen een ontslag betekenen. Ivan (De Witte, nvdr.) en Michel (Louwagie, nvdr.) zijn twee zeer bekwame mensen, die hier zeker doordacht te werk zijn gegaan", aldus Leekens.

"Gent is een club die die aansluiting met de top wil houden en de laatste jaren enorm sterk gepresteerd heeft. Ze zijn kampioen geworden en hebben ook Europees enkele topprestaties neergezet. Ze hebben zich goed versterkt deze zomer, ondanks het vertrek van Jonathan David. Ik zie het wel goed komen. Ze hebben de ambitie uitgesproken om Club Brugge het vuur aan de schenen te leggen en dat zullen ze ook doen."

Bölöni en AA Gent, een goede match?

Wie dat moet realiseren is de nieuwe coach, Laszlo Bölöni. "De juiste man op de juiste plek. Ik ken Bölöni heel goed, een zeer aimabele man. Hij kent de competitie goed en heeft in het verleden bij Antwerp en Standard al genoeg bewezen."

"

Bölöni heeft er net drie jaren bij Antwerp opzitten en de Roemeen kreeg daar al snel de reputatie van een verdedigende coach te zijn. Past hij dan wel binnen de filosofie van AA Gent?

"Ik denk dat Bölöni de beste oplossing is. Hij kwam bij Antwerp aan bij een ploeg die van tweede klasse kwam en heeft daar op korte termijn enorm veel werk neergezet. Maar die reputatie van een verdedigende coach is verkeerd, ik heb hem bij Antwerp ook vaak verzorgd aanvallend voetbal zien spelen en hij is ook verantwoordelijk voor de goede prestaties van jongens als Refaelov, Lamkel Zé en Mbokani."

"Daarnaast moest AA Gent ook kijken wie er beschikbaar was op de transfermarkt. Ze halen nu een coach binnen die de competitie kent en zijn strepen al verdiend heeft. Bölöni is de juiste keuze en hij gaat het goed doen, daar ben ik zeker van", sluit Leekens af.