Het gaat snel: 'Italiaanse Serie A-promovendus haalt Anderlecht-jeugdproduct op in 1A'

Volgend seizoen speelt Benevento in de Serie A. En dat zullen we geweten hebben, want de ploeg gaat flink investeren en komt daarbij ook in de Jupiler Pro League shoppen.

Zo heeft Benevento een akkoord gevonden met Waasland-Beveren voor Daam Foulon. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws. Serie A De linkervleugelverdediger zal vrijdag zijn medische testen afleggen bij de promovendus richting de Serie A en daarna een driejarig contract tekenen. Foulon brak door bij Waasland-Beveren, nadat hij overkwam van de reserven van Anderlecht. In het verleden speelde hij ook nog bij de jeugd van Lierse.