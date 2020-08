"Beerschot weet wat kwaliteit is": Japans automerk speelt handig in op nieuwe transfer van Beerschot

Woensdagmiddag werd er in het Olympisch Stadion van Beerschot een nieuwe speler voorgesteld: de Japanner Musashi 'Musa' Suzuki, immens populair in eigen land.

Dat de nieuwe spits van Beerschot populair is in eigen land, dat hebben de Kielse Ratten meteen kunnen ondervinden. Hun volgers op hun sociale mediakanalen schoten al snel de hoogte in (lees er hier meer over).

En in eigen land kwam er belangstelling uit onverwachte hoek. De Japanse autofabrikant Suzuki maakte handig gebruik van de transfer van Beerschot en naamgenoot 'Suzuki'. In een advertentie klonk het: "Beerschot weet wat kwaliteit is. Leider in 1A haalt aanvallend toptalent Musashi Suzuki binnen."