Het Tau-effect bij Beerschot: ineens 10.000 volgers meer: "Als international ben je enorm populair"

Om even de situatie te schetsen. Beerschot maakte gisteren de transfer van Musashi Suzuki bekend en nog geen 24u later hadden ze 10.000 volgers meer op sociale media.

Het is een beetje hetzelfde als met Percy Tau bij Anderlecht. De sociale media van de Brusselaars wordt overspoeld door Zuid-Afrikanen. Die drongen aan dat er zoveel mogelijk tweets in het Engels zouden gebeuren.

Bij Beerschot waren ze daar blijkbaar op voorzien, want reeds gisteren bij de bekendmaking stonden er Japanse tekens bij de tweets. Het legde hen alvast geen windeieren, want de supporters uit het 'Land van de rijzende zon' volgenden massaal de club. "Als je international bent, ben je enorm populair in Japan", lachte Suzuki. "De aandacht is enorm ja."