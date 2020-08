Pro League schiet in actie na de Nationale Veiligheidsraad

De Pro League vroeg eerder deze week nog om 'de geleidelijke terugkeer van publiek tijdens voetbalwedstrijden' op de agenda te zetten van de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus. De Pro League schoot meteen in actie na die Veiligheidsraad.

Zelf sprak de Veiligheidsraad zich niet uit over de mogelijkheid van de fans om terug te keren naar het stadion. Outdoorevenementen (zoals voetbalwedstrijden) mogen hoogstens 400 toeschouwers lokken, tenzij er een uitzondering wordt aangevraagd.

Die uitzondering geldt voor een permanente infrastructuur (zoals een voetbalstadion) en moet goedgekeurd worden door de burgemeester en de bevoegde minister. De Pro League mikt op meer dan 400 fans en communiceerde na de Veiligheidsraad:

"Het protocol “wedstrijden met beperkt publiek” zal onmiddellijk worden aangepast om rekening te houden met de aankondigingen van de Nationale Veiligheidsraad van vandaag en om een geleidelijke terugkeer van publiek in de loop van september mogelijk te maken."

Ook voetbalclub KV Oostende liet zich al uit over de beslissingen van de Veiligheidsraad. "Wij interpreteren dat versoepeling in september mogelijk is, mits goedkeuring van burgemeester en Minister. Ons plan om 36% van de stadioncapaciteit te benutten, ligt nog steeds op tafel", klonk het op de webstek van de Kustploeg. Een alternatief is 400 toeschouwers per tribune toe te laten.

